"الشيوخ" يرفض مقترحًا بعدم النص على مبادئ الشريعة الإسلامية باللائحة

مصراوي

تسبب النائب محمود سامي، في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، خلال مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين؛ حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتقدم النائب بطلب استبعاد كلمة "الشريعة الإسلامية" من المادة، قائلًا إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط كيف سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.

ورد النائب فرج الدري: "أخشى في حالة حذف كلمة الشريعية الإسلامية أن يكون لها رد فعل غير مرغوب".

بينما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود كلمة "الشريعية الإسلامية" يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة باعتبارها أحد مبادئ الدستور؛ بحيث يخرج المقترح متوافقًا مع الشريعة والدستور.

وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.