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نسور السماء.. القوات الجوية تستعرض أحدث مقاتلاتها "فيديو"

04:46 م الأحد 29 نوفمبر 2020
نسور السماء.. القوات الجوية تستعرض أحدث مقاتلاتها "فيديو"

القوات الجوية

كتب- محمد سامي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، مقطع فيديو عن نسور السماء أبطال القوات الجوية.

يضم الفيديو استعراض أحدث أنواع المقاتلات والمروحيات على مستوى العالم.

وتنوعت الطائرات الحربية داخل الجيش المصري لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها لحماية الأمن القومي.

القوات الجوية وزارة الدفاع المصرية مقاتلات مروحيات

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