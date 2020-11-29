الشهيدة 212.. "الأطباء" تنعى طبيبة بالغربية توفيت بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء الدكتورة أميرة زكي عطية، أخصائية الجلدية بمستشفى السنطة المركزي، التي توفيت بمستشفى عزل كفرالزيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها، سائلة الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء.
وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إن عدد ضحايا الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بذلك إلى 212 حالة وفاة.
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