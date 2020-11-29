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وكيل الأزهر يلتقي وفد اعتماد الجودة بمقر كلية الشريعة بتفهنا الأشراف

04:35 م الأحد 29 نوفمبر 2020
وكيل الأزهر يلتقي وفد اعتماد الجودة بمقر كلية الشريعة بتفهنا الأشراف

جانب من اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بمقر كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ولفيف من قيادات الأزهر.

أوضح الدكتور الضويني أن الأزهر الشَّريف قام بخطوات جادَّة نحو تطوير التَّعليم الأزهري، وتطوير المناهج الدِّراسيَّة بما يتواكب مع متطلَّبات العصر، كما وضع إجراءات وضوابط مُحْكَمَة لإنشاء المعاهد الأزهريَّةِ وتحديث البِنْيَة التحتية للمعاهد القائمة حاليًا؛ طبقًا لمواصفاتِ الجودة والاعتمادِ الَّتي تُهيِّئُ للطَّالبِ مُناخًا تعليميًّا متميِّزًا، وترتقي بالتَّعليم الأزهريِّ على كافَّة المستويات ضمنَ خُطَّة الأزهر لإحلال وتجديد المعاهد الأزهريَّة.

جدير بالذكر أن كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تقدمت إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحصولها على الاعتماد الأكاديمي، وقد حضر اليوم الأحد، الفريق المنوط به مراجعة معايير الجودة، وقد سبق هذا اللقاء لقائين سابقين، تم خلالهما اللقاء المباشر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والكادر الإداري.

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محمد الضويني كلية الشريعة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

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