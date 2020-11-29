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دورات تدريبية لأصحاب المحال والمطاعم السياحية بالإسكندرية

04:34 م الأحد 29 نوفمبر 2020
دورات تدريبية لأصحاب المحال والمطاعم السياحية بالإسكندرية

الاتحاد المصرى للغرف السياحية

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، تنفيذ دورات تدريبية لأصحاب محال السلع السياحية بمحافظة الأقصر للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد وذلك في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد ومع تحذيرات الحكومة من الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد وضماناً لنشر التوعية الصحية بين أكبر قطاع من العاملين بالمجال السياحي لحين تجاوز الأزمة الحالية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بالتعاون بين كل من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية ومشروع منحة الاتحاد الأوروبي المدعم من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان، أنه تم نشر البرنامج التوعوي المشار إليه للعاملين بالمطاعم السياحية بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى برنامج تدريب المدرب TOT وذلك استمراراً للجهود المبذولة من لجنة التدريب بالاتحاد برئاسة هبة بكري وبالتعاون مع مشروع المنحة لتنفيذ حزمة برامج تدريبية تستهدف مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة السياحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وتابع البيان: ويتم تنفيذ جميع البرامج التدريبية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بجميع إجراءات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

الاتحاد المصري للغرف السياحية دورات تدريبية أصحاب المحال الإسكندرية

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