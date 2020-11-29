إضافة كبيرة للمنظومة التشريعية.. وكيل "الشيوخ" تشيد باللائحة الداخلية للمجلس

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنها تتوقع في ظل حرص القيادة السياسية ورغبتها في تحقيق التنمية المستدامة إلى أقصى طاقتها الممكنة، أن يكون للمجلس دور بارز في تحقيق مصلحة الوطن من خلال ما ستحققه اللائحة من بيئة مناسبة للعمل.

وأشارت فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد لمجلس الشيوخ، إلى حرص لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعاتها على مدار شهر ونصف الشهر، مراعاة خروج اللائحة بشكل يحقق الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ بأن المناقشات داخل اللجنة دارت حول البنود بكل شفافية وديمقراطية وإيمان تام بأهمية تعددية وطرح الرؤى المختلفة، مشيرة إلى الحرص على الاستماع إلى كل الآراء.

واستطردت فوزي: "للتاريخ يجب أن أسجل أن أعضاء اللجنة وعددهم ثلاثون كانوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحرصوا على مشاركة آرائهم واقتراح مواد جديدة باللائحة فكان مشروع القانون الذي تمت دراسته بعناية فائقة ومراجعته من قبل مجلس الدولة".

وذكرت فوزي أن العمل في المجلس في ظل هذه اللائحة سوف يعد إضافة جديرة بالاحترام وإضافة كبيرة للمنظومة التشريعية.