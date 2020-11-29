ننشر أبرز المرشحين للفوز بجائزة أحمد فؤاد نجم

يستعد الوسط الثقافي لإعلان جوائز الدورة السابعة لمسابقة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وسيتم الإعلان عنها رسميًّا في السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر المقبل، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية شارع الشيخ ريحان- التحرير.

وأُثير الكثير من التوقعات حول أسماء الشعراء الفائزين بالجوائز خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، وتبادل بعضهم التهاني مع أصدقائهم.

وفي ما يلي ننشر أسماء أبرز المرشحين للفوز بالجائزة:

ريم أحمد عن ديوانها "فض ذات"- مصطفى إبراهيم عن ديوانه "الزمن"- على سليم عن ديوانه "الساقع"- أيوب رزق- مصطفى ناصر- محمد عصام- أحمد الشمسي- محمد خيري- محمد عادل.

ومن جانبه، أعلن الناقد والشاعر عمرو العزالي، على حسابه في موقع التواصل "فيسبوك" فوزه بجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية؛ قيمتها 50 ألف جنيه، عن كتابه "توظيف آليات الكتابة السينمائية في شعر العامية".

جدير بالذكر أن جوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها.

أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية فقيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.

وتتضمن شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية أن يكون العمل كتابًا منشورًا أو بحثًا للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 26 يوليو 2020، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع حد أقصى للسن.

يُذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامة أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كلًّا من الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.