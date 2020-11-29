بحضور ممثلي 6 وزارات.. بحث الترتيبات الخاصة بمحتوى الجناح المصري بمعرض اكسبو دبي 2020

كتب - يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وبمقر المتحف القومي للحضارة المصرية حيث عقدا اجتماعاً موسعاً لبحث الترتيبات الخاصة بالمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو دبي 2020 والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

وبحسب بيان اليوم، شارك في الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، بجانب ممثلين عن وزارات الإسكان والمالية والتعليم العالي والثقافة والهجرة والسياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية.

وأكد وزير السياحة، حرص الوزارة على إتاحة كافة إمكاناتها لإظهار الجناح المصري بمعرض اكسبو بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، مشيراً في هذا الإطار إلى ضرورة أن يكون المحتوى المقدم بالمعرض كبير ومستمر بحيث يتوزع على مدة الـ6 اشهر الخاصة بالمعرض حتى يتسنى جذب الزائرين طوال مدة المعرض.

وأوضح الوزير، أن العام المقبل سيشهد إطلاق العديد من الفعاليات الهامة وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أنه يجري دراسة إقامة معرض مؤقت لمجموعة من الآثار المصرية بمكان مؤمن بالجناح المصري بالمعرض ليبرز تفرد مصر ويعكس حضارتها العريقة، إلى جانب عرض آلاف من المستنسخات لزائري الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي.

وأضاف العناني، أنه فيما يخص الحضور الرقمي فسيتم خلال المعرض تقديم بث مباشر لعدد من الآثار والمزارات السياحية والأثرية المصرية وفعاليات حيوية وعرض التقنية الخاصة بكارت السائح، مشيرا إلى إمكانية تزويد الجناح المصري من الخارج بصور متنوعة لا تعكس فقط الحضارة المصرية ولكن أيضاً جمال مصر وروعتها حيث يمكن عرض صور محميات ومناظر طبيعية جذابة.

وأكدت جامع، حرص الحكومة على إنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها على الساحتين الإقليمية والدولية والاستفادة من رواج المعرض على مستوى العالم وكونه يقام لأول مرة في بلد عربي، مشيرةً إلى أن الجناح المصري بالمعرض سيسلط الضوء على مساهمة الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة، أن مبنى الجناح المصري المشارك بالمعرض والذي تفقدته خلال زيارتها لدولة الإمارات الأسبوع الماضي يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات، مشيرة إلي أن الجناح المصري سيتضمن فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض

وأشارت جامع، إلى أن مصر تستهدف من المشاركة في هذا المعرض الهام إبراز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادرات مصر التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة حيث سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية، مشيرة إلى ضرورة أن يبرز المحتوى المعروض بالجناح المصري صورة مصر والتي تجمع بين أصالة الماضي وانجازات الحاضر ورؤية واستشراف المستقبل.

ولفتت الوزيرة، إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية باكسبو دبي والتي تضم حوالي 25 وزارة فضلاً عن المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال والبنوك وتستهدف إنجاح المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 أنه يجري حاليا التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحديد الموضوعات والأنشطة التي سيتم التركيز عليها خلال مدة المعرض بحيث يتم عرض محتوى مختلف كل أسبوع، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة معرض إكسبو دبي لوضع خريطة فعاليات قوية تركز على التطور الكبير الذي تشهده مصر وتجذب عدداً كبيراً من زوار المعرض لزيارة الجناح المصري.