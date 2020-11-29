رواتب بلا ضرائب واشتراكات سفر ونادٍ اجتماعي.. مميزات عضوية مجلس الشيوخ

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وينشر مصراوي أبرز الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الشيوخ وفق مشروع اللائحة الجديدة على النحو التالي:

مادة 284

تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

مادة 285

يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، او الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

وتكون الأولوية في ذلك للناقل الوطني وذلك وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.

مادة 286

يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعي يخصص له مقر أو أكثر، ويضع مكتب المجلس القواعد والضوابط المنظمة لإدارة النادي والخدمات التي يقدمها.