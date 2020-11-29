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الشيوخ يوافق على تشكيل اللجان النوعية.. وجدل حول موعد إجراء الانتخابات

01:07 م الأحد 29 نوفمبر 2020
الشيوخ يوافق على تشكيل اللجان النوعية.. وجدل حول موعد إجراء الانتخابات

مجلس الشيوخ

مصراوي

,وافق مجلس الشيوخ فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المواد المنظمة لتشكيل اللجان البرلمانية فى مشروع قانون اللائحة الداخلية، يأتي ذلك في الوقت الذي نشب فيه جدل حول موعد الانتخابات الخاصة باللجان النوعية داخل الجلسة العامة حيث طالب نواب بتحديد موعد لإجراء الانتخابات النوعية باللائحة و عدم ترك الأمر بدون تحديد .

و نصت المواد على ،وتنشأ بالمجلس اللجا ن النو عية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريىية.

2. لجنة الشئو ن المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومي.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوس ة والصغيرة ومتناهية الصغيرة.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزارعة والري.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأ وقاف.

ويجوز بقرار من المجلس تدشين لجان نو ية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها.

وتعاون هذه اللجان المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها

مجلس الشيوخ اللجان النوعية عبد الوهاب عبد الرازق لائحة مجلس الشيوخ

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