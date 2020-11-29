‏الشيوخ يقر أول ٣٦ مادة باللائحة دون تعديل.. المجلس أحد غرفتي البرلمان

مصراوي

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي المادة الأولي من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة الأولى، على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور والقانون، وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.

يأتي ذلك بعد جدل داخل القاعة حول إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، بين مؤيد ومعارض، حيث ذهب الرأي الأول إلى أهمية التأكيد علي اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني ومنهم حزب مستقبل وطن والوفد، ذهب إلى أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقا في وقت ما، تؤدي إلى توسيع الاختصاصات.

ووافقت الجلسة على ٣٦ مادة دون تعديل، وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس،