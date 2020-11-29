وزير التنمية المحلية يلتقي فتاة الصعيد صاحبة مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر"

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنة صفاء محمود عسران المقيمة بنجع حمادي بمحافظة قنا، صاحبة مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء استمع الوزير شعراوي إلى تفاصيل المبادرة، حيث أشارت صفاء عسران إلى أنها استطاعت خلال 8 سنوات أن تنهى عدد من الخصومات الثأرية في بعض محافظات الصعيد والتي استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.

وأضافت صفاء عسران أن الثأر من الموروثات السيئة بالصعيد والتي راح ضحيتها الآلاف من الشباب بسبب العادات والتقاليد، مضيفة أنها تقوم بالمشاركة في الجلسات العرفية بين العائلات لإيقاف الثأر وسلسال الدم بينهم.

وأوضحت أن الفكرة التي تقوم عليها المبادرة خاصة بعد رفض أهل القتيل في بعض الأحيان استلام الكفن ولذلك يرفضوا الصلح ويستمر سلسل الدم والثأر بلا نهاية، مشيرة إلى أن المبادرة نجحت وأصبحت بديلة للكفن في عدد كبير من الحالات المتساوية في الدم والتي لا يصلح فيها تقديم الكفن، حيث يتم تقديم درع "التسامح صعيد بلا ثأر".

وقالت إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس مؤسسة مصر الخير، أعلنا رعايتهما ودعمهما للمبادرة.

وأعربت عن سعادتها بدعم الحكومة للمبادرة ليشعر ولي الدم بأن الدولة تقوم بتكريمهم أمام أسرهم ومختلف العائلات والحاضرين لجلسات الصلح ويكون ذلك بحضور المحافظين ومديري الأمن، لافتة إلى أنها تتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين من محافظات الصعيد وبعض محافظات الوجه البحري خاصة الغربية والدقهلية والمنوفية عن طريق التليفون وصفحتها على الفيسبوك يطلبون منها المساعدة في حل بعض الخصومات الثأرية بمحافظاتهم وبعض الجلسات العرفية.

وأشارت إلى أن أسرتها تقوم بدعمها وتساندها على الاستمرار في تنفيذ تلك المبادرة وتقوم شقيقتها بالتعاون معها ومساعدتها في هذه المبادرة خاصة في الذهاب والسفر لمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي، بالمبادرة والدور الذي تقوم به فتاة الصعيد لنشر قيم التسامح والمحبة بين المواطنين وحماية الأرواح والشباب والأطفال والسيدات بالصعيد، لافتاً إلى أن المبادرة جيدة وفريدة من نوعها وستقوم الوزارة بدعمها لاستمرار نجاحها في محافظات الصعيد وباقي المحافظات، خاصة في ظل جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد.

وأعلن وزير التنمية المحلية عن موافقته على طلب الفتاة صفاء عسران على رعايته للمبادرة وأن يتم كتابة اسمه على الدرع الذي يتم تسليمه في جلسات الصلح والخصومات الثأرية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بالتنسيق مع المحافظين لتقديم كل الدعم والمساندة للسيدة صفاء عسران لإنجاح مبادرتها والمساهمة في محاربة الثأر بمختلف المحافظات خاصة بعد النجاح الذي حققته المبادرة خلال السنوات الماضية.

وفي ختام اللقاء منح اللواء محمود شعراوي، بنت الصعيد شهادة تقدير من الوزارة، كما أهدت صفاء عسران درع المبادرة إلى وزير التنمية المحلية وقدمت له خالص شكرها وتقديرها على اهتمامه وتقديم كل الدعم لها خلال الفترة المقبلة.