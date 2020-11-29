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مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية

11:48 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وأكد النائب محمد توفيق الجمل، موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترح أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، كما وافق النائب حازم محمد سليمان مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون.

ووافق المستشار طارق عبدالعزيز على مشروع اللائحة وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة، مشيرا إلى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنه تيقن أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عملا جيدا ورائعا.

ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى، كما وافق النائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة.

ووافق النائب إبراهيم حجازي، واقترح إنشاء لجنة نوعية لاستقبال المقترحات من المواطنين للاستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري.

ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغيرها لكلمة العقار وأن يكون اسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان.

كما وافق النائب وليد دعبس على مشروع قانون اللائحة مطالبا بضرورة أن يكون هناك تعاونا حكوميا مع مجلس الشيوخ وهو ما أكده رئيس المجلس.​

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق لائحة مجلس الشيوخ محمد توفيق الجمل

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