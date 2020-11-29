بدء الجلسة العامة لـ "الشيوخ" لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس

مصراوي

انطلقت صباح الأحد، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، بعد الانتهاء منها.

وفي موقف لافت بدأ رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة الصباحية، بالنداء على العضو رشا وسيم عبدالرحمن لأداء اليمين الدستورية، إلا أنه فوجئ بغيابها اليوم أيضاً، بعدما غابت عن جلسة حلف اليمين التي عقدت الشهر الماضي.

وتقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للأعضاء على الإنجاز المبدئي في اللائحة، وماتم حتى الآن من لجنة صياغة اللائحة، وذلك في افتتاح الجلسة العامة للشيوخ، والتي تم بدأها بتقديم أسماء النواب المعتذرين.

وكان قبلها قد أعرب الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان عن أمله في أن ينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع لائحة مجلس الشيوخ في جلسة المجلس اليوم .

وأشار الى أن مواد مشروع اللائحة بلغت ٢٩٢ مادة، وجرى توزيع المشروع على أعضاء المجلس عبر الـ (واتس آب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتى أنهت عملها اليوم بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.

وقال المستشار عتمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراحاً بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها، وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها ، موضحًا ان بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.

وقال أمين عام ( الشيوخ) ان اللجنة أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت علي بعض المواد من مجلس الدولة ، مشيرا الى رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة ان كان سيحيلها الي رئيس الجمهورية أوإالى مجلس الوزراء يعقد مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية ،اليوم الأحد ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .وذلك لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،والتى تحتوى على ٢٩٢ مادة .