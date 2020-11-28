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رئيس حزب الوفد يهنئ الأهلي.. ويؤكد: مصر الفائزة بالبطولة

11:13 م السبت 28 نوفمبر 2020
رئيس حزب الوفد يهنئ الأهلي.. ويؤكد: مصر الفائزة بالبطولة

بهاء الدين أبوشقة

(مصراوي):

هنأ حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، النادي الأهلي بمناسبة فوزه بلقب بطل إفريقيا، مشيدًا بأداء الناديين الأهلي والزمالك.

وأشار أبوشقة، إلى أن وصول الناديين للنهائي في بطولة إفريقيا، مكسب كبير للرياضة المصرية، مضيفًا أن الفائز الحقيقي في هذه المباراة هو مصر.

كما أوضح أبوشقة، أن هذه المباراة بمثابة روح رياضية عالية للفريقين، وتؤكد الدور الريادي لمصر في المحافل الرياضية، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في مؤازرة الرياضة في مصر، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دعم كل الرياضات.

كما أشاد أبوشقة بما يبذله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في سبيل دعم الشباب والرياضة في مصر، ما جعل البلاد تحصد مراكز متقدمة في كافة الألعاب، إضافة إلى تحقيق البطولات.​

بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد أشرف صبحي النادي الأهلي

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