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شاهد عزاء الحقوقي الراحل حافظ أبو سعدة (صور)

10:45 م السبت 28 نوفمبر 2020
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(مصراوي):

أقامت أسرة الحقوقي الراحل حافظ أبو سعدة المحامي بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مراسم العزاء اليوم السبت، عقب صلاة المغرب، في مسجد أبو المكارم بشارع صلاح سالم أسفل كوبرى الفردوس.

وشيّع جثمان أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى مثواه الأخير بمقابر الراحة، على طريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.

ويذكر أن المحامية بالنقض، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، أعلنت وفاة زوجها الحقوقي حافظ أبو سعدة، عن عمر ناهز 55 عامًا، حيث كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "حب عمري وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمري مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".

حافظ أبو سعدة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

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