رئيس تحرير الأهرام العربي يتلقى العزاء في والدته بالحامدية الشاذلية (صور)

تصوير- هاني رجب:

استقبل الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أحد إصدرات مؤسسة الأهرام، المعزين في وفاة والدته، اليوم السبت، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وكان في مقدمة الحاضرين الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام.

وكان من ضمن المعزين، الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والإعلامي أسامة كمال، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، والكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز.

بالإضافة إلى الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والناقد الرياضي محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والإعلامي خيري رمضان.

وقدم أيضًا واجب العزاء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء دكتور محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب، منهم النائب نور الدين عبدالرازق، وهشام الشطورة.