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أهمها ممارسة الرياضة.. 10 نصائح من الصحة لطلبة المدارس بشأن كورونا

07:34 م السبت 28 نوفمبر 2020
أهمها ممارسة الرياضة.. 10 نصائح من الصحة لطلبة المدارس بشأن كورونا

فيروس كورونا

(مصراوي):

نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، 10 نصائح لطلبة المدارس لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد.

وعلق "مجاهد"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" قائلًا: "كيف يحمي طلبة المدارس أنفسهم من فيروس كورونا"، ناشرًا مجموعة من الإرشادات للتلاميذ للعمل بها خلال فترة دراستهم.

وسجلت وزارة الصحة في آخر تحديث لها عن تطورات الإصابات بفيروس كورونا، 1114.832 إصابة، و6608 وفيات، و102.390 متعافيًا.

وتستمر العملية التعليمية في مدارس مصر وسط إجراءات احترازية شديدة من فيروس كورونا، للحد من انتشار الوباء، مع الأخذ في الاعتبار غلق أي مدرسة في حالة ظهور عدد من الإصابات داخلها، فيما ينتهي الفصل الدراسي الأول 5 فبراير المقبل، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسى2020 / 2021، 6 فبراير حتى 18 من نفس الشهر.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 23 يناير المقبل.

لمعرفة نصائح وزارة الصحة طالع الإنفوجرافيك التالي:

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فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

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