أهمها ممارسة الرياضة.. 10 نصائح من الصحة لطلبة المدارس بشأن كورونا

(مصراوي):

نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، 10 نصائح لطلبة المدارس لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد.

وعلق "مجاهد"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" قائلًا: "كيف يحمي طلبة المدارس أنفسهم من فيروس كورونا"، ناشرًا مجموعة من الإرشادات للتلاميذ للعمل بها خلال فترة دراستهم.

وسجلت وزارة الصحة في آخر تحديث لها عن تطورات الإصابات بفيروس كورونا، 1114.832 إصابة، و6608 وفيات، و102.390 متعافيًا.

وتستمر العملية التعليمية في مدارس مصر وسط إجراءات احترازية شديدة من فيروس كورونا، للحد من انتشار الوباء، مع الأخذ في الاعتبار غلق أي مدرسة في حالة ظهور عدد من الإصابات داخلها، فيما ينتهي الفصل الدراسي الأول 5 فبراير المقبل، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسى2020 / 2021، 6 فبراير حتى 18 من نفس الشهر.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 23 يناير المقبل.

لمعرفة نصائح وزارة الصحة طالع الإنفوجرافيك التالي: