نسخة من الدستور وتابلت وبادج سيارة.. ننشر أبرز محتويات حقيبة أعضاء الشيوخ

(مصراوي):



بدأت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، في توزيع حقائب أعضاء المجلس الـ300، وتضمنت تابلت ونسخة رسمية من الدستور وجميع الأوراق ذات الصلة باحتياجات عمل الأعضاء على مدار الخمس سنوات المقبلة.

ويوجد بداخل الشنطة التابلت ودبوس مطبوع عليه شعار مجلس الشيوخ، و2 بادج سيارة، وتسلم أعضاء مجلس الشيوخ المتواجدين في مقر المجلس، اليوم السبت.

يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدًا الأحد.

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة اليوم، لنظر مقترحات الأعضاء على ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدًا في الجلسة العامة.

وتلقت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ14 التي انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأشار حسانين توفيق في طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت في الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولى بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.