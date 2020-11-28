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​تدشين كنيسة السيدة العذراء بدير الأمير تادرس في منفلوط (صور)

05:45 م السبت 28 نوفمبر 2020
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(مصراوي):

أنهى الأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، اليوم السبت، تدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي، وشاركه عدد من أحبار الكنيسة.

وتم تدشين المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي، بينما تم تدشين المذبح البحري على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار جرجس.

كما تمت عقب التدشين سيامة اثنين من رهبان الدير كهنة وهما الراهب القس باخوميوس والراهب القس مقار.

وشارك الأنبا ثاؤفيلس الصلوات، أصحاب النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة والرهبان.

دير الأمير تادرس نفلوط الأنبا ثاؤفيلس

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