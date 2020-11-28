136 مليون جنيه خسائر.. برلماني يشيد بسرعة تدخل وزير قطاع الأعمال لمواجهة أزمات "الهندسية للسيارات"

مصراوي

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وخبير السيارات المعروف، بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لاستجابته السريعة لطلبه الخاص بمواجهة مشكلات وأزمات الشركة الهندسية لصناعة السيارات بعد أن وصلت خسائر الشركة إلى أكثر من 136 مليون جنيه.

وأضاف المسعود أن وزير قطاع الأعمال العام عقد اجتماعًا مهمًّا استعرض فيه خطة تطوير هذه الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأعلن النائب، في بيان له اليوم السبت، أهمية تنفيذ خطة تصنيع الأوتوبيسات بأحجام متنوعة؛ خصوصًا الأوتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا لبرنامج زمني للخطوات التنفيذية حتى نهاية 2021، والذي يشمل تحديث بعض الوحدات بمختلف عنابر الشركة، إلى جانب تطوير نظم البحوث وفتح قنوات اتصال بالشركات العالمية؛ لبحث أوجه التعاون في إطار خطة تصنيع الأوتوبيسات وتعظيم نسبة المكون المحلي.