بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الاثنين
كتب- محمد نصار:
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 28 نوفمبر وحتى الاثنين 30 نوفمبر الجاري.
السبت 28 نوفمبر
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.
الأحد 29 نوفمبر
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
الاثنين 30 نوفمبر
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.
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