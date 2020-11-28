لأول مرة.. 5 نواب يحضرون اجتماع لجنة إعداد لائحة "الشيوخ" لإبداء ملاحظاتهم

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حضر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم السبت، اجتماع لجنة إعداد اللائحة؛ لإبداء ملاحظاتهم على بعض مواد اللائحة؛ وهم: محمود بكري، هشام الحاج علي، محمد فهمي صالح، محمود سامي، وكامليا صبحي، بالإضافة إلى الدكتور ياسر الهضيبي.

وتناقش لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة في شأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فضلًا عن المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء.

وكانت اللجنة الخاصة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية، لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وحول تشكيل الائتلافات داخل المجلس، علق عتمان: "الائتلافات هي كيان عرفي وليس لها تنظيم داخل اللائحة"، مشيرًا إلى أنه على كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه.

ونوه عتمان بأنه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة بمشروع اللائحة الداخلية إلى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.

ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها، إلى أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان.