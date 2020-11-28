جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات الطبية

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم السبت، إنها تمكنت من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات الطبية مع راكب مصري قادم من الإمارات؛ حاول تهريبها لبيعها لأطباء جراحة التجميل وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.



اشتبه محمد نبيل، مأمور تفتيش الركاب، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، في راكب مصري قادم من الإمارات، وبتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيًّا، تبين وجود كمية من الأدوات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية لتكميم المعدة، مخبأة على جسم الراكب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 128، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.