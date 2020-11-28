مياه أسيوط توقع بروتوكول تعاون لمد خدمة الصرف الصحي بمدينتي



كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عقد تنفيذ مع شركة تبارك للمقاولات لتنفيذ مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية IWSS لمد خدمة الصرف الصحي بقرى (دير درنكة – درنكة الجديدة) يستفيد من المشروع أكثر من 11 آلاف مواطن.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن المشروع يشمل شبكة انحدار بطول 21 كيلو متر بالإضافة إلى عدد (2) محطة رفع فرعية وعدد (1)محطة رفع رئيسية وخطوط طرد بطول 8.4 كيلو متر لتصب على محطة معالجة شطب الرئيسية التى تبلغ طاقتها الاستيعابية 26 ألف م3 /يوم.

وأضاف أنه تم اعتماد 148 مليون جنيه بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لتنفيذ المشروع بعد أن أنهى المكتب الاستشارى المسئول عن التصميمات والمشرف على التنفيذ CDMSMITH بالاشتراك مع مكتب كيمونيكس.

وأشاد رئيس شركة أسيوط بالتعاون المثمر الذي حققته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، في مختلف المشروعات بمجال المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.