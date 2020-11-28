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4 اجتماعات لـ "صحة النواب" لمناقشة قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

12:55 م السبت 28 نوفمبر 2020
4 اجتماعات لـ "صحة النواب" لمناقشة قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الدكتور محمد العماري

كتب- مصراوي:

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، 4 اجتماعات الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كانت اللجنة قد وافقت مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

محمد العماري مجلس النواب الطوارئ الطبية صحة النواب وزارة الصحة

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