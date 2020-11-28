السيسي يصل جنوب السودان لعقد قمة مشتركة مع الرئيس سلفا كير
كتب- مصراوي:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جنوب السودان، حيث استقبله الرئيس سلفا كير بمطار جوبا الدولي.
وتشهد الزيارة عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.
ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك
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