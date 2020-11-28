"مايا مرسي": مصر مستعدة لنقل خبراتها للدول الأفريقية للتعامل مع احتياجات المرأة أثناء كورونا

كتب- مصراوي:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة استعداد مصر التام لنقل خبراتها للدول الأفريقية الشقيقة للتعامل مع احتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كورونا ودعم وضع تلك الخطوط الاسترشادية.

جاء ذلك خلال مشاركة مايا مرسي، اليوم، في اجتماع وزراء الاتحاد الأفريقي للدورة العادية الخامسة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لبحث المسائل العاجلة والمهمة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين، والتي تتطلب من الوزراء النظر فيها واعتمادها واتخاذ قرارات بشأنها.

واقترحت الدكتورة مايا مرسي، أن يقوم الاتحاد الأفريقي بوضع خطوط استرشادية للتعامل مع احتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كورونا، على أن تعتمد تلك الخطوط بالأساس على القرار المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي وضع خارطة طريق للاستجابة لتلك الاحتياجات وساندته الدول الأفريقية.

وأشارت إلى أن مصر قادت مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات".

وأكدت نجاح مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

ولفتت إلى انضمام 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و60 دولة حول العالم، ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.

وأوضحت أن القرار يهدف أيضا إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عقدت في الوقت الذي تحتفل فيه أفريقيا والعالم بالمعالم الرئيسية للمساواة بين الجنسين ومن بينها الذكرى السنوية الـ ٢٥ لإعلان ومنهاج عمل بيكين والذكرى الـ٢٠ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ونهاية العقد الأول للمرأة الأفريقية للفترة ٢٠١٠-٢٠٢٠ بشأن النهج الشعبي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.​