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"ارتدوا الملابس الشتوية".. الأرصاد تعلن طقس الـ 3 أيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار

11:14 ص السبت 28 نوفمبر 2020
"ارتدوا الملابس الشتوية".. الأرصاد تعلن طقس الـ 3 أيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار

نصح الخبراء المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تستقر الأحوال الجوية بشكل كبير، وتستمر في الاستقرار حتى منتصف الأسبوع، حيث تكون فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضاف الخبراء، أن السواحل الشمالية تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر وتستمر حتى الثامنة مساء، وهي أحد ظواهر استقرار الطقس.

وتابع خبراء الهيئة: أكثر الأماكن تأثرا بالشبورة المائية هي مدن القناة والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأشار الخبراء، إلى أن درجات الحرارة مازالت منخفضة حيث تسجل على القاهرة 20 وحتى 22 درجة نهارا و14 ليلا، والسواحل الشمالية 20 - 15، جنوب سيناء 25 -18، شمال الصعيد 22- 10، جنوب الصعيد 25 - 14.

ونصح الخبراء المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية حتى في فترة الاستقرار في الأحوال الجوية.

الطقس درجات الحرارة الملابس الشتوية الأرصاد

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