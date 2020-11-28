وزير التنمية المحلية يستعرض اشتراطات البناء الجديدة مع محافظ الشرقية

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية بمقر الوزارة.

شهد اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.

كما عرض الدكتور ممدوح غراب جهود المحافظة خلال الفترة الماضية لحل مشكلة بعض المشروعات المتوقفة خاصة في مجال الصحة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

حيث وجه اللواء محمود شعراوي، بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف المهم لسرعة دخول تلك المشروعات للخدمة ويستفيد منها المواطنين.

كما استعرض وزير التنمية المحلية مع الدكتور ممدوح غراب مقترحات المحافظة حول الاشتراطات البنائية الجديدة بعد دراستها تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين.

وشهد اللقاء عرض مقترحات المحافظة فيما يخص مد قرار التصالح في بعض مخالفات البناء بعد انتهاء المدة القانونية الحالية للتصالح في 30 نوفمبر الجاري والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وخلال الاجتماع عرض محافظ الشرقية مجموعة من المشروعات الجاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة والتي تم الانتهاء منها في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق

وشهد اللقاء أيضاً متابعة موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أوضح الدكتور ممدوح غراب أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة قد وصلت إلى حوالي 198 ألف طلب.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضي الدولة مرة أخرى.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي.

وشهد اللقاء أيضاً استعراض جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمدن والمراكز المختلفة وأعمال التجميل والتطوير الجارية ومشروع تجميل الكورنيش الجديد، والتنسيق الجاري مع بين المحافظة ووزارة النقل للانتهاء من طريق أبوكبير هيها الزقازيق وسرعة البدء في المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.

وحرص اللواء محمود شعراوي، على استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، حيث أشار الدكتور ممدوح غراب إلى انتهاء المحافظة من رفع التراكمات التاريخية من الملف المجاور بمستشفى هيها وتحويله إلى حديقة عامة لتكون متنفس لخدمة المواطنين وذلك على مساحة فدان.

كما أوضح المحافظ، أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع لرفع المخلفات والقمامة اليومية ودعم الوحدة بمعدات النظافة بحوالي ٣٥ مليون جنيه.

وشهد الاجتماع أيضا استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث أكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتوخي الحذر خاصة في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعدم التهاون في الالتزام بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار تفعيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا واستمرار أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتشديد بالتزام ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

كما تابع اللواء محمود شعراوي، مع الدكتور ممدوح غراب جهود المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد وتطهير بالوعات الأمطار ومراجعة الخطط الموضوعة للتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة الطرق والشوارع للمارة والمركبات.