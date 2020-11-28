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هل تُمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من جديد؟ مصدر يجيب

10:17 ص السبت 28 نوفمبر 2020
هل تُمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من جديد؟ مصدر يجيب

تلقي طلبات التصالح

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، عن مصير مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة التي أقرتها الحكومة مؤخرا خلال يومين بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم السبت: "بالطبع سيتم مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء".

وأشار المصدر، إلى أن فترة المد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ستكون لمدة شهر تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قال إنه أرسل إلى المحافظين لإبداء رأيهم في مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لإصدار قرار بشأنها قبل نهاية المدة 30 نوفمبر الجاري.

مهلة التصالح طلبات التصالح مخالفات البناء التنمية المحلية

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