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​​4 ساعات و20 دقيقة.. تفاصيل خسوف شبه ظل القمر الاثنين

03:01 ص السبت 28 نوفمبر 2020
​​4 ساعات و20 دقيقة.. تفاصيل خسوف شبه ظل القمر الاثنين

خسوف القمر

كتب- يوسف عفيفي:
تشهد الكرة الأرضية يوم الاثنين 30 نوفمبر خسوف شبة ظل للقمر هو الرابع والأخير هذه السنة 2020، وسيستمر 4 ساعات و21 دقيقة، وسيكون مرصود في شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكيتين ولكنه غير مشاهد بسماء الوطن العربي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن خسوف شبة الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبة الظل)، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلا ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وأضاف أبو زاهرة، على الصفحة الرسمية للجمعية عبر "فيس بوك"، أن هذا الخسوف يحدث بعد ثلاثة ايام من وصول القمر نقطة الأوج وهي أبعد مسافة في مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهري أصغر بنسبة 5.2 % عن المتوسط.

وأشار إلى أن مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت السعودية (07:32 صباحاً بتوقيت غرينتش) ولن يلاحظ الراصدون أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد.

وتابع أبو زاهرة: أثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 12:29 بعد الظهر بتوقيت السعودية ( 09:29 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف.

وأضاف: ويتبع ذلك وصول خسوف القمر ذروته العظمى (منتصف الخسوف) عند الساعة 12:42 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:42 صباحاً بتوقيت غرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون (83 %) من قرصه واقعاً في شبة ظل الأرض وهي نسبة اقل بقليل مقارنة بـ (90 %) في خسوق العاشر من يناير الماضي، ولكنه افضل من 57% في خسوف الخامس من يونيو و 35 % في خسوف الخامس من يوليو.

واستطرد: بشكل عام يعتبر وقت الذروة العظمى للخسوف أفضل وقت لملاحظة الخفوت في شمال قرص القمر بالنسبة للراصد وخاصة عند التقاط الصور، وفي المجمل سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل .

تستمر حركة القمر داخل منطقة شبة ظل الأرض إلى أن يخرج منها عند الساعة 02:53 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:53 صباحاً بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.

جدير بالذكر بعد أسبوعين من خسوف شبة الظل للقمر سيحدث كسوف كلي للشمس غير مشاهد بسماء الوطن العربي.

خسوف القمر الكرة الأرضية قارة آسيا أستراليا

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