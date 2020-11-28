رئيس "القابضة للطيران" يبحث تأثير كورونا مع الاتحاد العربي للنقل الجوي

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مع عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO ، مستجدات صناعة النقل الجوي، وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد والسياحة والسفر، ومناقشة مختلف الموضوعات التي تتعلق بالصناعة محليًا وعالميًا، وحث منظمات الطيران المدني الدولية الحكومات لرفع قيود السفر بين الدول لتنشيط السياحة وإعادة ثقة الركاب في السفر والطيران، ودراسة توحيد اجراءات الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كورونا أو أي أمراض معدية قبل السفر وإلغاء اجراءات الحجر الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال زكريا، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، في مقر الشركة القابضة لمصر للطيران، وأعرب زكريا عن تقديره لجهود الاتحاد في التنسيق مع شركات الطيران الأعضاء به خلال التعامل مع أزمة كورونا، خاصة التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، ومنظمة الصحة العالمية WHO، والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، والمنظمة العربية للطيران المدني ACAO في المشاركة لوضع دليل عمل الإيكاو CART لإعادة تشغيل النقل الجوي.