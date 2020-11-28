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​رئيس "القابضة لمياه الشرب" يتفقد المناطق الساخنة في الإسكندرية للتأكد من سحب تجمعات الأمطار

12:11 ص السبت 28 نوفمبر 2020
​رئيس "القابضة لمياه الشرب" يتفقد المناطق الساخنة في الإسكندرية للتأكد من سحب تجمعات الأمطار

سحب تجمعات الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية، صباح اليوم الجمعة في المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية للتأكد من سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتفقد رسلان طريق الكورنيش بالكامل، نفق المندرة، شارع بورسعيد، شارع 25، كلية التربية الرياضية بنين، شارع مصطفى كامل، وجمال عبد الناصر، ملك حفني، جمال عبد الناصر، والجزارين، والاقبال، منطقة الفنون الجميلة، جليم، كوبرى كليوباترا، ميدان سموحة، فيكتور عمانويل، الطريق الصحراوي، مسجد الفرقان، الجراري، والعامرية، وتبين عدم وجود أي تجمعات للمياه مع سيولة الحركة المرورية.

وأكد رسلان، استمرار تمركز المعدات وسيارات الكسح وشفط المياه بجميع المحاور بمختلف المحافظات.

وأشار إلى ضرورة متابعة حالة محطات الصرف الصحى على مدار الساعة، والاستفادة من أوقات توقف الأمطار لتطهير البالوعات أولا بأول.

وأكد أنه يتم الاستعانة بمعدات من الشركات التابعه للشركة القابضة بجميع المحافظات لمساعدة الشركات التي تتعرض محافظتها لنوات شديدة.

ووجّه رسلان الشكر للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتقديرهم لمجهودات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة الموقف كل ساعة للوقوف على آخر المستجدات، وهو ما كان له أكبر الأثر على أداء العاملين وتفانيهم لسرعة إنهاء العمل والاستمرار ببذل مزيد من الجهد لصالح المواطن.

ورافق رئيس الشركة القابضة أثناء جولته اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

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تجمعات الأمطار الطقس المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب الإسكندرية

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