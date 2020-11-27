أسامة الأزهري ينعى الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني
كتب- محمود مصطفى:
نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، أحد علماء الأزهر الشريف، الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني.
وقال الأزهري في بيان له: أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأمة الإسلامية عامة، وإلى الشعب السوداني الشقيق خاصة، في وفاة الزعيم الكبير، الإمام الصادق المهدي، إمام الأنصار، ورئيس حزب الأمة، الذي مضى إلى رحمة ربه بعد عمر ثري طويل أمضاه في خدمة وطنه، وقضايا أمته.
وأضاف: عطاء إنساني ممتد، ونضال وطني صادق ومشرف، مع حكمة، وخلق رفيع، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، ورزقه صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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