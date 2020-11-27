"لا للتعصب" وقناة مفتوحة وضوابط تغطية.. كيف استعدت الهيئات الإعلامية لـ"نهائي القرن"؟

(مصراوي):

استعدت الهيئات الإعلامية والنقابات بصورة مكثفة لمباراة القرن بين الزمالك والأهلي، والت تنطلق مساء اليوم، على أرض ملعب استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإجراءات مختلفة.

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، لنبذ التعصب قبل مباراة النهائي بين جمهور الفريقين، مع تأكيد ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التى تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التى تسىء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.

كما ناشد المجلس كافة وسائل الإعلام، بأن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تساهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.

وشكّل المجلس الأعلى للإعلام لجنة رصد لتغطيات مباراة القمة عل كافة الوسائل الإعلامية، ومتابعة ما يتم نشره من مواد تثير التعصب بين جمهور الفريقين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة المباراة فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عبر التلفزيون المصري من خلال بث المباراة أرضيًا على قناة "تايم سبورتس".

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أنها أنهت استعداداتها لإذاعة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، بتجهيز وتوفير كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات وسيارات البث وأطقم عمل نقل المباراة، فيما قام فريق إخراج المباراة برئاسة إبراهيم مبارك، بعمل البروفة النهائية لإخراج المباراة مساء أمس باستاد القاهرة بحضور نائلة فاروق رئيسة التليفزيون، ومحمد إبراهيم الجمهوري مدير عام البرامج الرياضية.

وأكد زين أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مشددًا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادى ومتوازن وامتاع المشاهدين بصورة متميزة وحضارية تسعد جمهور الناديين الكبيرين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي، لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطوله مصرية، مختتمًا البيان بقوله: "تبث المباراة أرضيًا على قناة أون تايم سبورت في الساعة التاسعة مساء الجمعة".

بدوره، قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن وصول قطبي الكرة المصرية إلى النهائي الأفريقي لرابطة الأبطال، فخر للرياضة المصرية بصفة عامة، ولكرة القدم بصفة خاصة، مهيبًا بكل الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة، من مقدمي برامج ومراسلين ومعدين ومحررين ومخرجين وجوب التزام الحيادية في تناولهم لهذا الحدث الأكبر على مستوى الأندية في القارة السمراء، إعمالًا بما جاء في قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016 والمادة السادسة من القانون.

ونوه إلى أن القانون نص على الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات وعدم تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية واحترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي، وتأكيد المسئولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.

وشدد على الالتزام بكل ما جاء فى ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الصادرين عن النقابة في ديسمبر 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها 287، وجاء في مواده، والالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية والامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه، مضيفًا أنه يجب على جميع الإعلاميين الالتزام بكل ما سبق حتى لا يعرض الإعلامي نفسه للمسائلة القانونية، وأن يغلب الجميع ضميره المهني الحيادي بعيدًا عن إظهار الانتماء لأي من الطرفين، وتحديدًا أن البطولة أن شاء الله ستكون مصرية 100%، متابعًا: "وليتبارى الجميع ويتنافس في تقديم أجمل صورة وأفضل أداء إعلامى يليق بإعلامى الدولة المصرية الذين يمتلكون حسًا وطنيًا مغلبين فى ذلك مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص".