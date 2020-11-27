حدث في 8 ساعات| السيسي يكلّف بإنشاء "أهالينا 3".. وحقيقة إغلاق المقاهي بسبب مباراة القرن

كتب- يوسف عفيفي:



شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا 3" بشرق القاهرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: