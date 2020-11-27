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حدث في 8 ساعات| السيسي يكلّف بإنشاء "أهالينا 3".. وحقيقة إغلاق المقاهي بسبب مباراة القرن

06:40 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يكلّف بإنشاء "أهالينا 3".. وحقيقة إغلاق المقاهي بسبب مباراة القرن

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:


شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا 3" بشرق القاهرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

إيناس جوهر وعكة صحية عاصم الجزار حافظ أبوسعدة نبيلة مكرم السيسي الأهلي والزمالك محمود شعراوي هيئة الأرصاد الجوية دوري أبطال أفريقيا

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