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وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان تعميق وزيادة التعاون بين البلدين

04:44 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان تعميق وزيادة التعاون بين البلدين

السيد القصير وزير الزراعة

كتب - أسامة علي:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الhراضي، خيرت لامع سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات الyنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي والامصال واللقاحات البيطرية وانتاج تقاوي الخضر

وقال وزير الزراعة، إنه تم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الدولتين على أن تعقد اجتماعا خلال الأسبوع القادم بالفيديو كونفرانس لبحث آليات تفعيل اتفاقات التعاون.

من ناحيته وجه "لامع" الشكر لوزير الزراعة وتطلع الى تعميق وزيادة التعاون بين البلدين الشقيقتين والتي تربطهما علاقات متميزة في المرحلة الحالية.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي خيرت لامع كازاخستان

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