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السيسي يكلف الهيئة الهندسية بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا 3"

03:41 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
السيسي يكلف الهيئة الهندسية بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا 3"

جولة الرئيس السيسي


كتب - محمد نصار:
"تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مروراً بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة / السويس، ومدينة القاهرة الجديدة".

واطلع الرئيس على تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسيين، موجهاً بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.

ووجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا ٣" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

مشروع أهالينا التجمع السكني الرئيس السيسي الهيئة الهندسية

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