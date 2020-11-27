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وفاة راكب سوداني بالمطار فور وصول طائرة الخرطوم

02:42 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
وفاة راكب سوداني بالمطار فور وصول طائرة الخرطوم

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة، وفاة راكب سوداني الجنسية فور هبوط طائرته القادمة من الخرطوم، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وإبلاغ أسرته .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب طائرة تاركو القادمة من الخرطوم، أصيب أحد الركاب سوداني الجنسية من مواليد 1963، يهبوط حاد مفاجئ في الدورة الدموية، وعلى الفور تم استدعاء أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، وبالكشف تبين أنه فارق الحياة .

وجهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، سيارة إسعاف، تحت إشراف مشرف الإسعاف بمطار القاهرة، لتجهيز جثمان الراكب ونقله إلى أقرب مستشفى من المطار، وتم إبلاغ أسرته .

مطار القاهرة الدولى وفاة راكب سوداني الخرطوم

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