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أداء صلاة الجنازة على الحقوقي حافظ أبوسعدة بمسجد حسين صدقي بالمعادي

01:42 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
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كتب - أسامة علي:

أدى العديد من المصلين صلاة الجنازة على الحقوقي الراحل حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب صلاة الجمعة بمسجد حسين صدقي بالمعادي ، بجوار أكاديمية السادات وفندق المعادى.

وتم تشييع الجثمان إلى مقابر الراحة بطريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.

كانت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أعلنت مساء أمس الخميس، وفاة زوجها الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

ونعت "أبوالقمصان" الراحل عبر حسابها على فيسبوك "حب عمري وأبو أولادي وأعظم رجل شفته وعشت معاه، وطول عمرى مسنودة عليه الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي"، وطالبت محبيه بالدعاء له.

وكان حافظ أبوسعده أعلن في تصريحات صحفية يوم 15 نوفمبر الجاري إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

صلاة الجنازة حافظ أبوسعدة مسجد حسين صدقي المعادي

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