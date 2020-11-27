أداء صلاة الجنازة على الحقوقي حافظ أبوسعدة بمسجد حسين صدقي بالمعادي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب - أسامة علي:
أدى العديد من المصلين صلاة الجنازة على الحقوقي الراحل حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب صلاة الجمعة بمسجد حسين صدقي بالمعادي ، بجوار أكاديمية السادات وفندق المعادى.
وتم تشييع الجثمان إلى مقابر الراحة بطريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.
كانت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أعلنت مساء أمس الخميس، وفاة زوجها الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
ونعت "أبوالقمصان" الراحل عبر حسابها على فيسبوك "حب عمري وأبو أولادي وأعظم رجل شفته وعشت معاه، وطول عمرى مسنودة عليه الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي"، وطالبت محبيه بالدعاء له.
وكان حافظ أبوسعده أعلن في تصريحات صحفية يوم 15 نوفمبر الجاري إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
الخبر التالى:تعرض الإذاعية إيناس جوهر لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113742
عدد المصابين
-
102103
عدد المتعافين
-
6573
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان