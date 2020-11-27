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كورونا في 24 ساعة| 368 إصابة ونصائح لمشاهدة مباراة القرن.. وأعراض مبهمة للفيروس

07:00 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
كورونا في 24 ساعة| 368 إصابة ونصائح لمشاهدة مباراة القرن.. وأعراض مبهمة للفيروس

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الخميس
مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: قرارات الإغلاق التام تدرس بعناية شديدة
وزيرة الصحة: ارتداء "الكمامة" اللقاح الأساسي لمواجهة كورونا

إصابة مدير مستشفى أشمون العام بفيروس كورونا ونقله للحميات
أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر استخدام أدوات الآخرين
برلماني: تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن كورونا يكفل مواجهة التداعيات السلبية على صحة المواطن
نهى النبي ﷺ عن تغطية الفم والأنف عند الصلاة.. فما حكم ارتداء الكمامة وقت الفريضة؟.. المفتي يرد
الكرملين: التطعيم ضد كورونا سيكون طوعيا.. وقد يبدأ قبل نهاية 2020

عوض تاج الدين يوجه نصائح للراغبين في المشاهدة الجماعية لمباراة الأهلي والزمالك
عوض تاج الدين: بدأنا في مواجهة الموجة الثانية لـ "كورونا" واللقاحات ليست فعالة 100%‎
كورونا اليوم: أعراض مبهمة للفيروس.. والكمامات تكشف مشكلة جديدة
روسيا: إطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح "فيكتور" ضد كورونا
لبنان: 1859 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى أكثر من 122 ألف حالة
السودان: إصابات بفيروس كورونا بين كبار موظفي مجلس الوزراء
تونس: 51 وفاة و1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا
اليونان تمدد إغلاق كورونا حتى 7 ديسمبر على الأقل
تسجيل نحو 400 حالة وفاة بفيروس كورونا في سوريا
بريطانيا: تحذير من الإغلاق الصارم الثالث إذا تم كسر القواعد الجديدة

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا مباراة القرن كورونا في 24 ساعة

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