الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة
كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة، تبدأ من غدٍ الجمعة وحتى الأربعاء على مستوى الجمهورية.
الجمعة:
وتشهد السواحل الشمالية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).
ويشهد الوجه البحري أمطارًا متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية).
وتشهد القاهرة الكبرى أمطارًا خفيفة على بعض المناطق.
السبت:
وتشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).
وتشهد السواحل الشمالية الشرقية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (رشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).
ويشهد الوجه البحري شمالاً أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية).
الأحد:
لا توجد أمطار.
الإثنين:
لا توجد أمطار.
الثلاثاء:
وتشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية ومطروح والسلوم).
ويشهد الوجه البحري شمالاً أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية).
الأربعاء:
وتشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية ومطروح والسلوم).
وتشهد السواحل الشمالية الشرقية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (رشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).
ويشهد الوجه البحري شمالاً أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية).
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
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