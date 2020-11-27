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غدًا.. خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي

03:00 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
غدًا.. خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي

المركز الطبي العالمي

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الإنجليزي الدكتور وجيه موسى، لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل، في الفترة من (28 نوفمبر - 3 ديسمبر) 2020.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م).

وأوضح المركز، أنه للتواصل يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 16221، والموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا.​

المركز الطبي العالمي جراحة العظام أمراض القدم عمليات جراحية

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