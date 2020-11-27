غدًا.. خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي
يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الإنجليزي الدكتور وجيه موسى، لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل، في الفترة من (28 نوفمبر - 3 ديسمبر) 2020.
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م).
وأوضح المركز، أنه للتواصل يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 16221، والموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا.
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