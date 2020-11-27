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نقيب الصحفيين الموريتانيين: إعادة إطلاق اسم "جمال عبدالناصر" على أكبر شوارع نواكشوط

12:09 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
نقيب الصحفيين الموريتانيين: إعادة إطلاق اسم "جمال عبدالناصر" على أكبر شوارع نواكشوط

جمال عبدالناصر

مصراوي

أكد موسى بهلى نقيب الصحفيين الموريتانيين أن بلدية مدينة نواكشوط العاصمة أعادت هذا الأسبوع إطلاق اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر على أكبر شوارعها ، تقديرا لدوره الكبير فى أفريقيا وتقديرا لاستعادة مصر وجودها المؤثر فى القارة السمراء بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وقال بهلى إن الشارع كان قد حمل اسم عبدالناصر منذ عام ١٩٧٠ ، وفى عام ٢٠١٣ تم تغيير الاسم وإطلاق اسم المقاومة عليه ، وبعد استعادة مصر لمكانتها الكبيرة فى القارة تم إعادة إطلاق اسم عبدالناصر على الشارع .

جمال عبدالناصر وسى بهلى قيب الصحفيين الموريتانيين واكشوط

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