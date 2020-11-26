إسعاد يونس تعرض صورًا تُنشر لأول مرة للرئيس السيسي

كتب - يوسف عفيفي:

عرضت الإعلامية إسعاد يونس، صورًا خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة على فضائية "دي إم سي".

تضمنت الصور الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تواجده في القوات المسلحة في فترة الشباب، صحبة عدد من زملائه، وبينها صورة الشيخ الذي علم القرآن لأبناء الرئيس، والتي كشفت فيها أيضًا عن جوانب شخصية أخرى في حياة الرئيس.

جاء ذلك خلال لقاء خاص للسيدة انتصار السيسي على قناة دي إم سي، مساء الخميس.

واستضافت شاشة "دي إم سي"، في الساعة التاسعة مساء الخميس، السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حلقة خاصة.