هاني يونس ينشر صور لحجم أعمال الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

كتب- مصراوي:

نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا تظهر حجم الأعمال التى تتم فى الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويجرى العمل على قدم وساق بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وومنها مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك".

وينشر "مصراوي" أبرز 20 معلومة عن الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية "النهر الأخضر".

- يعمل في المشروع 7 شركات مقاولات، بإجمالي معدات نحو 500 معدة

- تقدر العمالة المنفذة للمشروع بالمئات

- تم تصميم الحديقة لتكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

- تستهدف الحكومة تنفيذ المشروع في 18 شهرًا

- يتم إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التطوير والتنفيذ

- يصل طول الحديقة إلى أكثر من 10 كم، وتزيد مساحتها على ألف فدان، ما يجعلها من كبرى الحدائق حول العالم.

- تشتمل الحديقة على مجموعة من المشروعات ذات الطبيعة المتميزة، والتي ترفع من قيمة ومستوى الحديقة إلى المستوى العالمي، مثل النوادى والحدائق المتنوعة.

- يتمتع بالحديقة جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

- ترتبط الحديقة بشكل مباشر بالأحياء السكنية المحيطة بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق شبكة من المحاور الخضراء.

- من المقدر أن تستقبل الحديقة أكثر من 2 مليون زائر سنويًا.

- تنقسم الحديقة من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة.

- القطاع الأول "CP 01" بطول 4 كم تقريبًا، وبمساحة 375 فدانًا، ويضم أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة.

- يشمل القطاع الأول من الحديقة (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم) بإجمالي مساحة أكثر من 125 فدانًا.

- القطاع الثاني "CP 02" بطول 3 كم تقريبًا، وبمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية.

- يضم القطاع الثاني أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه.

- يضم القطاع الثاني (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانًا.

- القطاع الثالث "CP 03" بطول 4 كم تقريبًا، وبمساحة 309 أفدنة.

- يشمل القطاع الثالث منطقة الأعمال المركزية "CBD".

- يضم القطاع الثالث حوالي 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه.

- يضم القطاع الثالث مجموعة من المشروعات المتميزة منها (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي) بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.