قرينة الرئيس: "30 يونيو أصعب يوم في حياتي"

كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يوم الـ30 من يونيو هو أصعب يوم مر عليها، متابعة: "كان يوم فيه مشاعر متلخبطة، كنت بين حاجتين فرحة اليوم الجميل والخوف على أسرتي".

وأضافت خلال لقاء خاص على فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "اللي يفرحني ألاقي مثلا حاجة زي مشروع الأسمرات، الناس وفرحتها وهما داخلين بيت متجهز فيه كل الإمكانيات، أي حاجة جديدة تفرح الناس ببقى فرحانة بيها، لما بسمع الناس بتتكلم عن الكباري وتسهيل حياة الناس والقضاء على المعاناة في الطرق، بسعد جدًا إن الناس بتستفيد بالحاجات دي".