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قرينة الرئيس عن محمد صلاح: "الناس فاكرة إنه بقى نجم في يوم وليلة"

11:04 م الخميس 26 نوفمبر 2020
قرينة الرئيس عن محمد صلاح: "الناس فاكرة إنه بقى نجم في يوم وليلة"

انتصار-السيسي

كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:
قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يعتقد أن اللاعب محمد صلاح أصبح نجمًا بين يوم وليلة.

وأضافت خلال لقاء خاص على فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "محمد صلاح بقى نجم والناس فاكرة إنه في يوم وليلة بقى نجم، مشافوش إيه اللي حصل في الكواليس، كل واحد نفسه يبقى حاجة في المجتمع لازم هيمر بفترات صعبة وأمور أصعب، خط سيره هيتعب بس هيوصل، مفيش حاجة بتيجي بسهولة لازم مجهود يتبذل".

وقالت خلال حديثها عن مولد النبي: "اليوم ده من زمان بيفرح الناس كلها، واحنا بنحب النبي، وبنحاول نعمل الحاجات اللي وصانا بيها طولة البال والأخلاق والإخلاص في العمل، كنا دايما نخلي في ولادنا مساعدة الكبار، والمصريين بالذات عندهم طقوس الحلويات والحاجات المرتبطة باليوم ده".

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