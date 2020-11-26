أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

قرينة الرئيس: زوجي هو الناصح لي دومًا في حياتي وهذه هوايتي المُفضلة

10:52 م الخميس 26 نوفمبر 2020
قرينة الرئيس: زوجي هو الناصح لي دومًا في حياتي وهذه هوايتي المُفضلة

السيدة انتصار السيسي

كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي، إن زوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب النصيحة دائمًا في حياتها، مضيفة:" دائما برمي حمولي عليه"؟.

وأضافت خلال لقاء خاص على فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "برمي حمولي على زوجي، هو دايمًا صاحب النصيحة والكلام اللي يخليكي من جوه تهدي، لأنه دايما بيفكرك بنعم ربنا عليكي، ده بيخفف كتير جدًا من الأعباء".

وخلال حديثها عن هوايتها؛ قالت قرينة الرئيس: "خطي كويس، وبحب الخطوط العربية، من وانا صغيرة كنت ببقى حابة حصة الخط جدًا، بحب رسومات الخط والكتابة".

وتابعت: "بحب أطبق مقولة (الكلمة الطيبة صدقة)، الواحد ممكن يقول كلمة يجبر بيها الخواطر، أو كلمة تانية يكسر بيها الخواطر، وأنا مبحبش أكسر خاطر حد".

انتصار السيسي قرينة الرئيس الكلمة الطيبة صدقة الرئيس عبدالفتاح السيسي

الخبر التالى:

قرينة الرئيس عن محمد صلاح:" الناس فاكرة انه بقى نجم في يوم وليلة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار على شمال البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا